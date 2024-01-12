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Çağla Kubat'ın en acı günü! Duygu yüklü paylaşımı yürek yaktı! Babası Murat Kubat’a böyle veda etti

Oyuncu, spiker, sörfçü, model ve eski Türkiye güzeli Çağla Kubat’tan kötü haber geldi. Ünlü isim, babası Murat Kubat’ın acı haberiyle sarsıldı. Babasının vefat haberini sosyal medyada duyuran Kubat, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 15:36 Güncelleme 12 Ocak 2024, 15:47
Çağla Kubat’ın en acı günü! Duygu yüklü paylaşımı yürek yaktı! Babası Murat Kubat’a böyle veda etti

Çağla Kubat'ın babası Murat Kubat vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Çağla Kubat, babasına duygusal bir mesajla veda etti.

Babasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kubat, şu ifadeleri kullandı: "Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş.

Geriye hep güzel anılar kaldı hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek... Her zaman dürüst, adil yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar...

Senin gibi bir babam olduğu için kendimi hep çok şanslı hissettirdin. Seni şimdiden özlerken bir gün buluşacağımızı bilmekten güç alacağım. Huzur içinde uyu benim canım babam...

Babacığım, 13.01.2024 Cumartesi günü, İstanbul Zincirlikuyu Cami'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları yorumlarla ünlü ismin acısını paylaştı.

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