Çağla Kubat’ın en acı günü! Duygu yüklü paylaşımı yürek yaktı! Babası Murat Kubat’a böyle veda etti

Geriye hep güzel anılar kaldı hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek... Her zaman dürüst, adil yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar...