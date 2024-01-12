Çağla Kubat’ın en acı günü! Duygu yüklü paylaşımı yürek yaktı! Babası Murat Kubat’a böyle veda etti

Çağla Kubat 'ın babası Murat Kubat vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Çağla Kubat, babasına duygusal bir mesajla veda etti.

Babasının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Kubat, şu ifadeleri kullandı: "Yokluğun henüz başlamışken anladım ki insanın süper kahramanına vedası hiçbir acıya benzemiyormuş.

Geriye hep güzel anılar kaldı hatırlanacak ve muhteşem bir baba hatırası hayatımın her döneminde bana kattıkları için teşekkür edilecek... Her zaman dürüst, adil yardımsever, etrafına hep huzur veren ve çok sevilen, tüm canlıları seven ve kollayan, ailesine bağlı fedakar...