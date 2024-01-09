Gönül Dağı’nda keder bitmek bilmiyor! Dilek, Zahide, Muammer derken şimdi de...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Son bölümde yaşananlar, Gönül Dağı'nın seyircilerini adeta bir duygu sarmalına soktu. Selma öğretmen, öğrencilerinin mantardan zehirlenmesi sonucu soruşturma sürecine girerken, mesleği tehlikeye girdi.
Bu durum Selma'yı büyük bir üzüntüye boğdu. Diğer yandan Taner sözlüsüne sürpriz bir nişan töreni düzenlemek için harekete geçti. Asuman, Cemile ve amcaoğulları da bu süreçte Taner'e destek oldu.
Elif ve Kenan sağlık ocağının bahçesinde kundağa sarılmış bir bebek bulurken dişçi Musa'nın bozkırda Ciritçi ile karşılaşması yeni bir hikaye boyutunu ortaya çıkardı. Hüseyin, nikah işlemlerini başlatırken Adile'nin kimliğini kaybetti ve bu da kendisini sevinçten hüzne sürükledi.