Doğum için gün sayan Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda asansör pozu! Eşi İdo Tatlıses’le paylaştı! Son hali dikkat çekti

İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçen aylarda hamile olduğunu duyurdu. İkizlerine hamile olan ünlü ismin iki oğlu olacağını öğrenildi.
İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçen aylarda hamile olduğunu duyurdu. İkizlerine hamile olan ünlü ismin iki oğlu olacağını öğrenildi.
Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, doğumun ocak ayında olacağını duyururken geçen haftalarda baby shower partisi düzenledi.
Oğullarına İbrahim ve Sinan adını vereceklerini açıklayan Yasemin Şefkatli, baby shower partisiyle uzun süre gündem oldu.
Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, şimdi ise karnı burnunda son halini yayınlayarak adından söz ettirdi.
Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile asansörde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olarak Instagram'a damga vurdu.
İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...