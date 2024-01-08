SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Doğum için gün sayan Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda asansör pozu! Eşi İdo Tatlıses’le paylaştı! Son hali dikkat çekti

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan ve ilk kez anne olmak için gün sayan Yasemin Şefkatli, geçen haftalarda baby shower partisi düzenleyerek gündem olmuştu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Şefkatli, şimdi ise asansörde verdiği karnı burnunda pozla çok konuşuldu. Doğum için gün sayan Yasemin Şefkatli’nin son hali dikkat çekti. İşte Yasemin Şefkatli’nin o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme 08 Ocak 2024, 16:43
Doğum için gün sayan Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda asansör pozu! Eşi İdo Tatlıses’le paylaştı! Son hali dikkat çekti

İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçen aylarda hamile olduğunu duyurdu. İkizlerine hamile olan ünlü ismin iki oğlu olacağını öğrenildi.

Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli, doğumun ocak ayında olacağını duyururken geçen haftalarda baby shower partisi düzenledi.

Oğullarına İbrahim ve Sinan adını vereceklerini açıklayan Yasemin Şefkatli, baby shower partisiyle uzun süre gündem oldu.

Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, şimdi ise karnı burnunda son halini yayınlayarak adından söz ettirdi.

Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile asansörde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem olarak Instagram'a damga vurdu.

İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan toplu ulaşıma yüzde 18 zam!
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz!
Fatih Terim Fonu adı altında birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan’ın yeni mesajları ortaya çıktı! Çantacı Ali Yörük ile bakın ne konuşmuşlar
SON DAKİKA