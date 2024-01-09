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120 saatte 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formüle uyarak tığ gibi kaldı

Son dönemlerde dikkat çekici fit görünümüyle gündemde olan 45 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, formunu korumasının arkasındaki sırları açıkladı. Sağlıklı beslenme ve disiplinli bir diyet programına sadık kalarak, kilo kontrolü ve fit bir vücut elde etme konusunda başarılı olduğunu vurgulayan Tugay, bu sürecin detaylarını paylaştı.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 16:41 Güncelleme 09 Ocak 2024, 16:42
120 saatte 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formüle uyarak tığ gibi kaldı

Mine Tugay, formda kalma sürecinde en önemli faktörlerden birinin sağlıklı beslenme olduğunu belirtiyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli bir şekilde alarak sağlıklı besinlere odaklanıyor. Güzel oyuncu düzenli öğünler yapmanın ve atıştırmalıkları sağlıklı alternatiflerle değiştirmenin önemine vurgu yapıyor.

İŞTE SAĞLIKLI BESLENME SIRRI

Mine Tugay fit kalması ve güzelliği ile ilgili şu sırları vermişti:

"Diyet yapmam gerektiğini hissettiğimde 3 ya da 5 günümü besin değeri yüksek sıvı ürünlerle beslenerek vücudumu toksinlerden arındırma yöntemiyle rahatlatıyorum.

Sabah kahvaltıdan önce bir bardak ılık limonlu su içerim, kahvaltıda da 3 dilim tuzsuz etimek, 100 gr civarı süzme peynir, salatalık, tuzsuz zeytin ve 3 tane ceviz yerim.

Gün içinde yemek aralarında acıkınca hemen limon, acı pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlarım. Mümkün olduğunca çok sebze tüketirim. Tereyağına, tuza ve şekere bayılmama rağmen hayatımdan çıkardım. Aslında birkaç senedir kilo aldım. Keza 17 yaşımdan 30'lu yaşlarımın başına kadar hep 47 kiloydum.

O evrede de kilo almak için uğraştım biraz; balık yağı, süt ve süt ürünlerini çok tüketmek, geç saatte yemek yemek gibi formüllerle bunu başardım.

Şimdi bu kiloyu korumaya çalışıyorum. Vücut az kiloyla devinmeye alışık olduğundan bir iki kilo bile bana rahatsızlık veriyor, aynaya bakmak istemiyorum.

Eğer set yoksa uykumu fazlasıyla alırım ve çok erken saatte kalkmam. Saat 1-2 gibi uyurum, 10-11 gibi uyanırım.

Sabah kahvaltıdan önce bir bardak ılık limonlu su içerim. Kahvaltıda da 3 dilim tuzsuz etimek, 100 gr civarı süzme peynir, salatalık, tuzsuz zeytin ve 3 tane ceviz yerim.

Gün içinde yemek aralarında acıkınca hemen limon, acı pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlarım. Mümkün olduğunca çok sebze tüketirim.

Tereyağına, tuza ve şekere bayılmama rağmen hayatımdan çıkarttım. Uzun saatler çalıştığımda yediklerimi dengeleme konusunda zorlanıyorum. O düzensizliğe alışmamaya çalışıyorum."

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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