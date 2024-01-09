120 saatte 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! Tek bir formüle uyarak tığ gibi kaldı

Sabah kahvaltıdan önce bir bardak ılık limonlu su içerim, kahvaltıda da 3 dilim tuzsuz etimek, 100 gr civarı süzme peynir, salatalık, tuzsuz zeytin ve 3 tane ceviz yerim.

Gün içinde yemek aralarında acıkınca hemen limon, acı pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlarım. Mümkün olduğunca çok sebze tüketirim. Tereyağına, tuza ve şekere bayılmama rağmen hayatımdan çıkardım. Aslında birkaç senedir kilo aldım. Keza 17 yaşımdan 30'lu yaşlarımın başına kadar hep 47 kiloydum.

O evrede de kilo almak için uğraştım biraz; balık yağı, süt ve süt ürünlerini çok tüketmek, geç saatte yemek yemek gibi formüllerle bunu başardım.

Şimdi bu kiloyu korumaya çalışıyorum. Vücut az kiloyla devinmeye alışık olduğundan bir iki kilo bile bana rahatsızlık veriyor, aynaya bakmak istemiyorum.