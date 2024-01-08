Öyle bir isim getiriyorlar ki... Ömer dizisinden seyirciyi punduna getirecek transfer!

Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar vedasının ardından "Gönül Dağı'ndan biriktirdiğim biz mi takip ederiz yoksa o mu bizi takip eder gölgelerim. Ama bu gölgelerin hikayeleri vardır onu da senaristler yazar biz oyuncular ete kemiğe nefese büründürürüz.
Son Gönül Dağı paylaşımım senaristlerimize teşekkürümdür. Sevgi ve saygımla." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
1961'de dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Yaklaşık beş bin saat film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir.