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Öyle bir isim getiriyorlar ki... Ömer dizisinden seyirciyi punduna getirecek transfer!

Uzun süre "Gönül Dağı" dizisinde sevilen bir karakteri canlandıran usta oyuncu, yeni projesi "Ömer" dizisi ile ekranlara geri dönüyor. "Gönül Dağı"ndan ayrılmasının ardından, kariyerine "Ömer" dizisiyle devam etme kararı alan oyuncu, izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni anların habercisi oluyor. Uzun süre "Gönül Dağı" dizisinde etkileyici bir performans sergileyen oyuncu, bu projeden ayrılarak yeni bir yolculuğa çıkıyor. "Ömer" dizisi, oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve onun yeteneklerini farklı bir çerçevede sergileme fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 09:24 Güncelleme 08 Ocak 2024, 09:28
Öyle bir isim getiriyorlar ki... Ömer dizisinden seyirciyi punduna getirecek transfer!

Ömer dizisi pazartesi akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümlerde kadroya katılan bir oyuncu ise izleyicilerin dikkatini çekiyor. Gönül Dağı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu, "Ömer" dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Yıldız oyuncunun dizideki rolü ve performansı izleyicileri meraklandırıyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı dizisinden ayrılan Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine dahil oldu. Düşenkalkar, dizide Barış Falay'ın canlandırdığı Reşat karakterinin ağabeyi olan İzzet'i oynayacak.

Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinde Düğüncü Muammer karakterine hayat vermiş ve 116. bölümle projeden ayrılmıştı.

Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar vedasının ardından "Gönül Dağı'ndan biriktirdiğim biz mi takip ederiz yoksa o mu bizi takip eder gölgelerim. Ama bu gölgelerin hikayeleri vardır onu da senaristler yazar biz oyuncular ete kemiğe nefese büründürürüz.

Son Gönül Dağı paylaşımım senaristlerimize teşekkürümdür. Sevgi ve saygımla." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?

1961'de dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Yaklaşık beş bin saat film, dizi film ve çizgi film; arkası yarın radyo tiyatrosu ve belgesel seslendirmiştir.

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