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Nejat İşler'in olaylı gecesi: Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşını tanımadı: Yumruk attı! Birce Akalay hakkındaki iddia korkuttu

Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca olanlar oldu. Olaylı bir gece geçiren Nejat İşler, rol arkadaşına yumruk atarken Birce Akalay hakkındaki iddia korkuttu. Yaşanan olaya ilişkin ilk açıklama ise Konukçu’dan geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 13:07 Güncelleme 08 Ocak 2024, 13:26
Nejat İşler’in olaylı gecesi: Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşını tanımadı: Yumruk attı! Birce Akalay hakkındaki iddia korkuttu

Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konuçku'yu tanıyamayınca alkolün etkisiyle yumruk attı.

tv100'de yer alan habere göre; Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

Nejat İşler'in olaylı gecesi!

Alkolün etkisiyle Konukçu'yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı.

BİRCE AKALAY BAŞINI DUVARA VURDU İDDİASI
İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara vurdu.

İNANÇ KONUKÇU OLAYI DOĞRULADI
Yaşanan olaya ilişkin ilk açıklama İnanç Konukçu'dan geldi.

Konukçu, "Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…" diyerek olayı kabul etti.

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