Burcu Özberk sevimli dostuyla evde koşturduğu anları yayınladı! Ev haline tepki yağdı: “Tamam da donunla neden? Teşhircilik bu...”

Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam ve Afili Aşk gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Burcu Özberk, Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam ve Afili Aşk gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Burcu Özberk, Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, yaklaşık 10 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son video ile gündem oldu.
Ünlü oyuncu, sevimli dostu ile evde vakit geçirdiği anları "Nasıl top oynayamadık" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan video, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Böylelikle binlerce yorum ve beğeni alan görüntülerde Özberk'in ev hali tepki çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Tamam da donunla neden?" derken bir başkası "Teşhircilik bu" ifadelerini kullandı.
İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...