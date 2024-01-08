Burcu Özberk sevimli dostuyla evde koşturduğu anları yayınladı! Ev haline tepki yağdı: “Tamam da donunla neden? Teşhircilik bu...”

Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam ve Afili Aşk gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Burcu Özberk, Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.