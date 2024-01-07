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Ünlü sanatçı Yüksel Uzel’den kötü haber geldi! 74 yaşında vefat etti! “En cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün”

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Yüksel Uzel’den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi yakın dostu Sedef İybar duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 17:14 Güncelleme 07 Ocak 2024, 17:14
Ünlü sanatçı Yüksel Uzel’den kötü haber geldi! 74 yaşında vefat etti! “En cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün”

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABERİ DUYURDU
Acı haberi yakın dostu Sedef İybar duyurdu: "Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün. Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla"

UZUN ZAMANDIR KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU
Kızı Arzu ve torunu Nur Kemal'le birlikte Güney Afrika'da mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen Yüksel Uzel'in geçen yıl bir beyin ameliyatı daha geçirdiği haberleri basına yansımıştı.

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