MasterChef Tahsin bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Tahsin Küçük'ün memleketi...

MasterChef Tahsin Küçük'ün hayatı, finalist olmasıyla gündeme geldi. 6,5 aydır MasterChef All Star'da şampiyonluk mücadelesi veren fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 24 yaşındaki yarışmacı hakkında özellikle "MasterChef Tahsin Küçük aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tahsin Küçük'ün memleketi...
MasterChef finalistlerinden Tahsin Küçük, final bölümüyle gündem oldu. Şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?
MasterChef Tahsin, 15 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir
Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, kendisi için önemli sloganın 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi olduğunu belirtiyor.