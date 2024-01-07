MasterChef Tahsin bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Tahsin Küçük'ün memleketi...

MasterChef finalistlerinden Tahsin Küçük , final bölümüyle gündem oldu. Şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, kendisi için önemli sloganın 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi olduğunu belirtiyor.