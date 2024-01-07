Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı! Vural Çelik hastanelik oldu! Hastane odasındaki son hali hayranlarını korkuttu! İşte son sağlık durumu...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına ilgi göstererek Çelik'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

KUBİLAY ÇELİK KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Çelik, ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.