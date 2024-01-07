Avrupa Yakası’nın Kubilay’ıydı! Vural Çelik hastanelik oldu! Hastane odasındaki son hali hayranlarını korkuttu! İşte son sağlık durumu...

'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı.
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı.
Ünlü oyuncu, hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
Hastanede tedavi gören oyuncu, Influenza'ya yakalandığını duyurdu. Çelik, fotoğrafına "Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düştü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına ilgi göstererek Çelik'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
İşte Kubilay Çelik'in o paylaşımı...
KUBİLAY ÇELİK KİMDİR?
1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Çelik, ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.
Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı.
Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynamıştır.