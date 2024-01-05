Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen sahilden paylaştı! Deniz kenarında verdiği pozlar sosyal medyayı yakıp kavurdu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Anne olduktan sonra bir süre setlerden uzak kalan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ünlü oyuncu, deniz kenarında verdiği pozları yaklaşık 14 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında art arda yayınladı.
Evcen'in Kasım 2023'e ait olduğunu belirttiği pozları, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek gündem oldu.
Takipçileri, Evcen'e "Yok böyle bir güzellik", "Çok güzel fotoğraflar. Sen de çok güzelsin", "Dünaynın en güzel kadınlarından", "Harika" gibi yorumlarda bulundu.