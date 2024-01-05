Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen sahilden paylaştı! Deniz kenarında verdiği pozlar sosyal medyayı yakıp kavurdu

Evcen'in Kasım 2023'e ait olduğunu belirttiği pozları, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek gündem oldu.

Takipçileri, Evcen'e "Yok böyle bir güzellik", "Çok güzel fotoğraflar. Sen de çok güzelsin", "Dünaynın en güzel kadınlarından", "Harika" gibi yorumlarda bulundu.