46. bölüm 2. fragman: Kızılcık Şerbeti’nde büyük kavga! Ortalığı ateşe verdi! 2 kardeş birbirine düştü

YENİ OYUNCU

Fragmanda ayrıca yeni bir oyuncu da dikkat çekiyor. Dizide geçtiğimiz bölümlerde Ömer ve Kıvılcım ayrılmıştı. Ömer hastalığı nedeniyle Kıvılcım'a yalan söylemişti ve Kıvılcım Ömer'i affetmemişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre ise Kıvılcım yeni bir aşka yelken açıyor. Ömer ise Görkem ile yeni bir ilişkiye başlıyor.