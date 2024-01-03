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46. bölüm 2. fragman: Kızılcık Şerbeti'nde büyük kavga! Ortalığı ateşe verdi! 2 kardeş birbirine düştü

Kızılcık Şerbeti dizisinin 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Ömer ve Abdullah'ın kavgası damga vurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 14:14 Güncelleme 03 Ocak 2024, 14:14
46. bölüm 2. fragman: Kızılcık Şerbeti’nde büyük kavga! Ortalığı ateşe verdi! 2 kardeş birbirine düştü

Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı dizide Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen iki kardeş rollerine hayat veriyor. Fragmanda Ömer ve Abdullah'ın Alev nedeniyle birbirine girmesi izleyiciyi şoke etti.

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 46. bölümü 12 Ocak Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.

2. FRAGMAN GELDİ

Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölümünde en dikkat çeken sahne Ömer ve Abdullah'ın sahnesi oldu.

Ömer, Alev Abdullah'ın ilişkisini onaylamadığını vurguladığı sahnede ağabeyine ''Sen sadece içine gelen konularda yeniliği açıksın anladığım kadarıyla'' diyerek tartışmanın fitilini ateşliyor.

Abdullah ile Ömer'in ilerleyen bölümlerde arasının açılacağı ve 2 kardeşin küs olacağı öne sürülüyor.

YENİ OYUNCU

Fragmanda ayrıca yeni bir oyuncu da dikkat çekiyor. Dizide geçtiğimiz bölümlerde Ömer ve Kıvılcım ayrılmıştı. Ömer hastalığı nedeniyle Kıvılcım'a yalan söylemişti ve Kıvılcım Ömer'i affetmemişti. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre ise Kıvılcım yeni bir aşka yelken açıyor. Ömer ise Görkem ile yeni bir ilişkiye başlıyor.

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