46. bölüm 2. fragman: Kızılcık Şerbeti’nde büyük kavga! Ortalığı ateşe verdi! 2 kardeş birbirine düştü

Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı dizide Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen iki kardeş rollerine hayat veriyor. Fragmanda Ömer ve Abdullah'ın Alev nedeniyle birbirine girmesi izleyiciyi şoke etti.
KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin 46. bölümü 12 Ocak Cuma günü saat 20:00'da yayınlanacak.
2. FRAGMAN GELDİ
Kızılcık Şerbeti'nin 46. bölümünde en dikkat çeken sahne Ömer ve Abdullah'ın sahnesi oldu.
Ömer, Alev Abdullah'ın ilişkisini onaylamadığını vurguladığı sahnede ağabeyine ''Sen sadece içine gelen konularda yeniliği açıksın anladığım kadarıyla'' diyerek tartışmanın fitilini ateşliyor.