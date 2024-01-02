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Milyoner'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den anlamlı davranış! Bakan Göktaş'tan MFÖ’nün yıldızlarına teşekkür: Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel programına Mazhar Alanson ve Fuat Güner katıldı.İkilinin kazandığı 300 bin lira, çocuklara bağışlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki sanatçıya sosyal medya hesabından seslendi: "Büyük mutluluk duydum, bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum."

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 18:34 Güncelleme 02 Ocak 2024, 18:34
Milyoner’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den anlamlı davranış! Bakan Göktaş’tan MFÖ’nün yıldızlarına teşekkür: Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' programında ünlü sanatçılar Mazhar Alanson ile Fuat Güner yarıştı.

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300 bin TL kazanan ikili, ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Alanson ile Güner'e bu bağış için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yarınlar için umudumuz olan yavrularımızın hepimize emanet olduğu bilinciyle gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. Bu örnek tavırları dolayısıyla kendilerini gönülden kutluyor, Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum."

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