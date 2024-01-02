Milyoner’de Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den anlamlı davranış! Bakan Göktaş’tan MFÖ’nün yıldızlarına teşekkür: Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Alanson ile Güner'e bu bağış için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Yarınlar için umudumuz olan yavrularımızın hepimize emanet olduğu bilinciyle gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. Bu örnek tavırları dolayısıyla kendilerini gönülden kutluyor, Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN