Deniz Uğur sedye üzerinde çekilen fotoğrafı yayınladı! Hayranları endişelendi! “Eşim, kızım ve ben hastanedeydik...”

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor. Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum. Kendinize dikkat edin"