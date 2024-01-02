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Deniz Uğur sedye üzerinde çekilen fotoğrafı yayınladı! Hayranları endişelendi! “Eşim, kızım ve ben hastanedeydik...”

'Adını Feriha Koydum', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Kırgın Çiçekler', 'Zalim İstanbul' gibi dizilerde yer alan Deniz Uğur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kendisinin, eşi Erdinç Gülener’in ve kızı Mina’nın Influenza'ya yakalandığını belirten Deniz Uğur, hastaneden yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. İşte Deniz Uğur’un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:50 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:50
Deniz Uğur sedye üzerinde çekilen fotoğrafı yayınladı! Hayranları endişelendi! “Eşim, kızım ve ben hastanedeydik...”

2021 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Erdinç Gülener'le mutlu bir evlilik sürdüren Deniz Uğur, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Filistin'e destek verdiği paylaşımlarıyla takdir toplayan Uğur, bu kez hastaneden yayınladığı kareyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında kendisinin, eşi Erdinç Gülener'in ve kızı Mina'nın Influenza'ya yakalandığını açıkladı.

Geceyi ailesi ile birlikte hastanede geçiren Deniz Uğur, sedye üzerinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Eşim, kızım ve ben hastanedeydik. Influenza ailesi... Bitkinlik, eklem ağrıları, boğaz kızarıklığı, öksürük, hafif ateş... Maskeler yine hayatımıza girdi. Birimizin ayakta kalıp koşuşturması gerekiyor. Kameraman benim. Şu an bir vitamin deposuyum. Kendinize dikkat edin"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncu ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İşte Deniz Uğur'un o paylaşımı...

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