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Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday kaç yaşında, nereli, evli mi? Hangi dizilerde oynadı?

Türkiye'nin sevilen televizyon programlarından biri olan Survivor, her yıl birbirinden iddialı yarışmacıları bir araya getiriyor. 2024 yılında düzenlenen All Star sezonu da, birçok tanıdık ismi tekrar ekranlara taşıdı. Bu isimlerden biri de geçmişteki performansı ve stratejik hamleleriyle dikkat çeken Ogeday Girişken oldu. Peki, Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday kaç yaşında, nereli, evli mi? Hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:29 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:29
Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday kaç yaşında, nereli, evli mi? Hangi dizilerde oynadı?

Türkiye'nin en çok izlenen ve heyecanla beklenen programlarından biri olan Survivor, 2024 All Star sezonuyla bu akşam ekrana geliyor. Bu isimlerden biri de 2017 yılında Survivor şampiyonluğunu kazanan Ogeday Girişken.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.

Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra, 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

OGEDAY GİRİŞKEN DİZİLERİ

2019 Bir Litre Gözyaşı - Teoman karakteri

2019-2020 Savaşçı - Astsubay Çavuş Demir Döğer

2021 Alparslan: Büyük Selçuklu - Prens Çortunel

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