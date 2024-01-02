Ogeday Girişken kimdir? Survivor yarışmacısı Ogeday kaç yaşında, nereli, evli mi? Hangi dizilerde oynadı?

Türkiye'nin en çok izlenen ve heyecanla beklenen programlarından biri olan Survivor, 2024 All Star sezonuyla bu akşam ekrana geliyor. Bu isimlerden biri de 2017 yılında Survivor şampiyonluğunu kazanan Ogeday Girişken.

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? Ogeday Girişken, 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.