Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’dan kucak kucağa yeni yıl pozu! Deri eteğiyle poz veren Neslihan düğmeye bastı: Seviyorum merkez!

Geçtiğimiz haziran ayından gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten Neslihan Atagül , beklenenin aksine eşi ve evliliğine sahip çıkmıştı.

Zor günleri geride bırakan ve mutlu evliliklerine hız kesmeden devam eden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan yeni yıl paylaşımı geldi.