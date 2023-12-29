Ünlü isimler Galatasaray - Fenerbahçe maçı için Suudi Arabistan’da! Murat Yıldırım, Pelin Akil, Anıl Altan...

Galatasaray güzel oynuyor. Avrupa'da iyi oynadılar. Ufak şanssızlıklar oldu ama Şampiyonlar Ligi maçlarını güzel geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde en azından yarı final oynamalarını bekliyorum"

Sinema ve dizi oyuncusu Pelin Akil Altan ile eşi Anıl Altan da derbiyi değerlendirdi.

Pelin Akil, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçeliyim. Eşim ise Galatasaraylı. İkiz çocuklarım var. Onlar da maalesef Galatasaraylı. Birinin en azından annesinin takımını tutmasını istiyorum ancak babalarının yolundan gidiyorlar. Yarınki derbide hak eden kazansın. İki takımın da arkasındayız"

Anıl Altan ise Süper Lig'de 4 gün önce oynanan derbinin pozisyon olarak beklentilerin altında kaldığına değinerek "Güzel bir maç izleyelim. En son derbide çok pozisyon olmamıştı. Umarım centilmence ve bol pozisyonlu bir derbi olur, sonunda da Galatasaray kazanır" şeklinde konuştu.