Ünlü isimler Galatasaray - Fenerbahçe maçı için Suudi Arabistan’da! Murat Yıldırım, Pelin Akil, Anıl Altan...

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için Riyad'a gelen ünlü isimler ise maç öncesi derbiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için Riyad'a gelen ünlü isimler ise maç öncesi derbiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Sinema ve dizi oyuncusu Murat Yıldırım "Dostluk çerçevesinde, güzel, keyifli ve Türkiye Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir karşılaşma olsun." dedi.
Galatasaray taraftarı olduğunu aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskisi kadar futbola yakın değilim. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Önceden Galatasaray taraftarlığım vardı. Maçları çok izleyemiyorum. Büyük derbi maçlar ve Avrupa kupası maçlarını izlemeye çalışıyorum.
Galatasaray güzel oynuyor. Avrupa'da iyi oynadılar. Ufak şanssızlıklar oldu ama Şampiyonlar Ligi maçlarını güzel geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde en azından yarı final oynamalarını bekliyorum"
Sinema ve dizi oyuncusu Pelin Akil Altan ile eşi Anıl Altan da derbiyi değerlendirdi.
Pelin Akil, Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Fenerbahçeliyim. Eşim ise Galatasaraylı. İkiz çocuklarım var. Onlar da maalesef Galatasaraylı. Birinin en azından annesinin takımını tutmasını istiyorum ancak babalarının yolundan gidiyorlar. Yarınki derbide hak eden kazansın. İki takımın da arkasındayız"
Anıl Altan ise Süper Lig'de 4 gün önce oynanan derbinin pozisyon olarak beklentilerin altında kaldığına değinerek "Güzel bir maç izleyelim. En son derbide çok pozisyon olmamıştı. Umarım centilmence ve bol pozisyonlu bir derbi olur, sonunda da Galatasaray kazanır" şeklinde konuştu.