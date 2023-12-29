Gönül Dağı seyircilerini mest edecek isim fırtına gibi geliyor! Bomba transfere imza attı

Diziye katılmanın büyük bir sorumluluk getirdiğini vurgulayan Şenözen, başarının samimiyetle yazılıp ekrana yansıtılmasından kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Yönetmen Yahya Samancı ile Yeniden Çalışma Kararı: Dizinin yönetmeni Yahya Samancı ile evli olan Şive Şenözen, daha önce birlikte çalıştıkları bir projede tanışmış ancak evlendikten sonra bir süreliğine birlikte çalışmama kararı almışlardı. Ancak dizinin şehir dışında çekiliyor olması ve ayrı şehirlerde yaşamaları sebebiyle tekrar bir araya gelme kararı almışlardır.

Şenözen'den Sosyal Medya Açıklaması: Ünlü oyuncu, sosyal medyanın dünyayı anlık takip edebildiği, işi gereği geri dönüşleri hızla alabildiği bir mecra olduğunu ifade etti. Ancak son zamanlarda sosyal medyanın ürkütücü bir hal aldığını düşündüğünü belirten Şive Şenözen, kendi hayat tarzının doğal, sakin ve daha gerçek olduğunu vurguladı.

Gönül Dağı 120. Bölümle Yine Ekranlarda: Gönül Dağı'nın 120. bölümü, 30 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Şive Şenözen'in katılımıyla diziye yeni bir soluk getirilirken, izleyicilerin heyecanla beklediği gelişmeleri ve Mevsim karakterinin hikayesini görmek için ekran başındaki yerlerini almaları bekleniyor.