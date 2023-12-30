Hasretle beklenen Kurtlar Vadisi’nden şaşırtan ters köşe! Geri dönüyor demişlerdi ancak...

Kurtlar Vadisi Pusu'nun 300. bölümüyle ekranlara veda eden fenomen dizinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merk ediliyor. Dizinin hayranları, özellikle Kurtlar Vadisi'nin Kaos adlı yeni serisinin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Dizinin başrol oyuncusu Cahit Kayaoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde görüntülendi ve merak edilen soruları yanıtladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayaoğlu, "Henüz kesin bir durum yok, bana gelen bir şey de yok. Ancak insanlar projeyi çok seviyor ve ben de tabii ki isterim. Hayırlısı olsun" diyerek hayranların umutlarını yeşertti. Bu açıklama, dizinin geleceği hakkında yeni spekülasyonlara yol açtı.