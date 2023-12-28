Kızılcık Şerbeti dizisine dağı taşı yerinden oynayacak 2 isim! Alev ve Kıvılcım kardeşlerin esamesi okunmayacak

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti 'yle ilgili yeni gelişmeler izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...

Cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisi 45. bölümüyle 29 Aralık'ta yayınlanacak. Fragmanda diziye konuk olarak Ajda Pekkan'ın dahil olduğu görüldü.

Ekibe genç oyuncu Özge Özacar'ın da dahil olacağı ortaya çıktı. Buna göre Özacar dizide Görkem adlı bir karakteri canlandıracak. Görkem'in Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi.