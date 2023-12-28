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Kızılcık Şerbeti dizisine dağı taşı yerinden oynayacak 2 isim! Alev ve Kıvılcım kardeşlerin esamesi okunmayacak

Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bölümde 2 isim dahil olacak. Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Kızılcık Şerbeti son olarak 44. bölümüyle ekrana gelmişti. 45. bölüm fragmanıyla bir ismin konuk olarak sadece 1 bölümde yer alacağı belli olurken, diğer ismin ise Ömer'in sevgilisi olarak uzun süre bölümlerde yer alacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:05 Güncelleme 28 Aralık 2023, 12:07
Kızılcık Şerbeti dizisine dağı taşı yerinden oynayacak 2 isim! Alev ve Kıvılcım kardeşlerin esamesi okunmayacak

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti'yle ilgili yeni gelişmeler izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE 2 YENİ İSİM

Cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisi 45. bölümüyle 29 Aralık'ta yayınlanacak. Fragmanda diziye konuk olarak Ajda Pekkan'ın dahil olduğu görüldü.

Ekibe genç oyuncu Özge Özacar'ın da dahil olacağı ortaya çıktı. Buna göre Özacar dizide Görkem adlı bir karakteri canlandıracak. Görkem'in Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi.

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