Yeni başlayan Arak dizisinden kötü haber! Pazar günü yayınlanacaktı! 2. bölümü...

Arak dizisi Pazar günleri ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta 1. bölümüyle ekrana gelen yeni dizinin 2. bölümü hakkında flaş karar verildi.
Arak dizisi Pazar günleri ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta 1. bölümüyle ekrana gelen yeni dizinin 2. bölümü hakkında flaş karar verildi.
ARAK DİZİSİ BU HAFTA YAYINLANMAYACAK
21 Aralık akşamı 1. bölümüyle yayınlanan Arak dizisinin 2. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. 31 Aralık yılbaşı gecesi Arak dizisi yerine Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümüyle ekrana verilecek.
ARAK DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ HAFTAYA YAYINLANACAK
Yeni adı Kara olarak değiştirilen Arak dizisi 2. bölümü Ocak ayının 2. haftasında ekrana gelmeye devam edecek.
ARAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer alıyor.