Yeni başlayan Arak dizisinden kötü haber! Pazar günü yayınlanacaktı! 2. bölümü...

ARAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer alıyor.