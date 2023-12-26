Masterchef'te ilk önlüğü alan Tahsin Küçük Acun Ilıcalı'nın gediklisi! Finale kalan ilk isim olan Tahsin Küçük çıka çıka bakın kim çıktı

Masterchef 2023 All-Star'ın finaline artık sayılı günler kalmışken, ilk önlük giyen isim de belli oldu. Yarışmanın tartışmalı isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, beyaz önlüğü ilk alan isim oldu. Küçük, geçtiğimiz günlerde Cemre Uyanık'la sosyal medya üzerinden girdiği tartışmayla gündeme gelmişti. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Küçük, meğer ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş.
Adım adım finale giden Masterchef'te beyaz önlüğü giyen ilk isim Tahsin Küçük oldu.
Ceketi alan Tahsin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çok mutluyum. Böyle başarılı anlarda hemen geçmiş geliyor. Galiba benden bir şeyler oluyor, diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum.
Esprili diliyle bilinen Küçük, kendini paylaşım "Tebrikler meleğim" notunu düştü.