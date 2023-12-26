Bu ne hız Hazar! Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı bakın kim çıktı "Diğerinden ne ara ayrıldı yahu"

'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınan, uzunca bir süre, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz günlerde kalbini, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki sessiz sedasız başlayan bu aşk yine sessiz sedasız bitmiş ve Ergüçlü çoktan kalbini bir başkasına kaptırmıştı. Öyle ki Ergüçlü'den yeni sevgilisiyle ilk poz geldi. Hazar'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı.