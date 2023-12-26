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Bu ne hız Hazar! Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı bakın kim çıktı "Diğerinden ne ara ayrıldı yahu"

'Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor' sözleriyle hafızalara kazınan, uzunca bir süre, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü'nün geçtiğimiz günlerde kalbini, Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki sessiz sedasız başlayan bu aşk yine sessiz sedasız bitmiş ve Ergüçlü çoktan kalbini bir başkasına kaptırmıştı. Öyle ki Ergüçlü'den yeni sevgilisiyle ilk poz geldi. Hazar'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:35 Güncelleme 26 Aralık 2023, 11:00
Bu ne hız Hazar! Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı bakın kim çıktı Diğerinden ne ara ayrıldı yahu 1

Bu ne hız Hazar!

Bu ne hız Hazar! Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı bakın kim çıktı Diğerinden ne ara ayrıldı yahu 2

Oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı. 5 yıllık aşkı sona eren oyuncunun kalbi boş kalmadı.

Bu ne hız Hazar! Hazar Ergüçlü yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı bakın kim çıktı Diğerinden ne ara ayrıldı yahu 3

Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez'den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

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