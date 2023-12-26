Gülsim Ali’nin formunu koruma sırrı sıfır diyet! Yöntemini duyanlar şaştı kaldı

Düzenli spor yapamıyorum, ne yazık ki çabuk pes ediyorum. Diyet yapmadım, yapamıyorum galiba. Az önce kocaman bir kavanoz tatlısı yedim mesela.

Makyajsız fotoğraflar paylaşmayı seviyorum. Olduğumuz gibi kendimizi göstersek daha iyi diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok filtreler çıktı, photoshop yapılıyor. Bence daha doğal olmamız lazım. Bizim de kendimizi beğenmediğimiz günler oluyor ama ben doğallıktan yanayım.

Photoshop'lu paylaşımlarımızda biz değiliz, olmadığımız biri gibi kendimizi göstermeye gerek yok. Kızıyorum ya, ne olur yanlış anlaşılmasın."

Not: Bir diyet programı oluşturmak için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına özel olarak kişiselleştirilmiş bir diyet planı oluşturabilir.