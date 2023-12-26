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Gülsim Ali'nin formunu koruma sırrı sıfır diyet! Yöntemini duyanlar şaştı kaldı

Gülsim Ali, Al Sancak ve Gönül Dağı gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettirdi. Güzel oyuncu Bir hayranının "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Gülsim Ali, "Bu durumdan çok şikayetçiyim" diyerek herkesi şoke etti. Gülsim Ali'nin bu yanıtı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve hayranlarının dikkatini çekti. Fit görünümünü korumak için uyguladığı özel bir diyet veya egzersiz programı olup olmadığı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 10:32 Güncelleme 26 Aralık 2023, 10:32
Gülsim Ali’nin formunu koruma sırrı sıfır diyet! Yöntemini duyanlar şaştı kaldı

Güzel oyuncu Gülsim Ali fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Al Sancak ve Gönül Dağı gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, formda kalma sırlarını paylaşarak hayranlarını şaşırtıyor. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Gülsim Ali, hayranlarının diyet ve kilo ile ilgili sorularına samimi yanıtlar veriyor.

"DİYET YAPIYOR MUSUNUZ?"

Gülsim Ali, hayranından gelen "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Yaşamaz olur muyum, yaşıyorum elbette. Özellikler bu aralar fazla kilolarım bir "sorun" olarak çıkıyor karşıma. Ben hiç bir zaman çok zayıf biri olmadım. Tatlıya çok çok çok düşkünüm, hem de küçüklüğümden beri. Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp tatlı yiyen biriyim ben.

Düzenli spor yapamıyorum, ne yazık ki çabuk pes ediyorum. Diyet yapmadım, yapamıyorum galiba. Az önce kocaman bir kavanoz tatlısı yedim mesela.

Makyajsız fotoğraflar paylaşmayı seviyorum. Olduğumuz gibi kendimizi göstersek daha iyi diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok filtreler çıktı, photoshop yapılıyor. Bence daha doğal olmamız lazım. Bizim de kendimizi beğenmediğimiz günler oluyor ama ben doğallıktan yanayım.

Photoshop'lu paylaşımlarımızda biz değiliz, olmadığımız biri gibi kendimizi göstermeye gerek yok. Kızıyorum ya, ne olur yanlış anlaşılmasın."

Not: Bir diyet programı oluşturmak için bir beslenme uzmanına veya diyetisyene danışmak önemlidir. Uzmanlar, kişinin sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzına özel olarak kişiselleştirilmiş bir diyet planı oluşturabilir.

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