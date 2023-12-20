Gönül Dağı dizisinde sevince boğacak geri dönüş! Vedası kalpleri parçalamıştı

DÜĞÜNCÜ MUAMMER'İN VEDA ANI
Ali Düşenkalkar tarafından canlandırılan Düğüncü Muammer karakteri 116. bölümde veda etti. Bu an, dizinin en etkileyici sahnelerinden biri olarak izleyicilerin akıllarında kaldı.
ELİF HEMŞİRE'NİN SÜRPRİZ DÖNÜŞÜ
Zümre Meğreli tarafından canlandırılan sevilen karakter Elif Hemşire'nin sürpriz dönüşü, izleyicileri büyük bir sevince boğdu. Elif Hemşire'nin geri dönüşü dizinin izleyici kitlesini heyecanlandırdı.
TANER'İN YARDIMINA KOŞUYORLAR
Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar.
Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ciritçi, Kenan, Veysel ve Dişçi Musa Muammer'in vasiyetini yerine getirebilmek için bir yola çıkmıştır.