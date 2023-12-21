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Gülsim Ali İlhan vücudunu saran kırmızı elbisesiyle art arda paylaştı! Alev emojileri havalarda uçuştu! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 16:16 Güncelleme 21 Aralık 2023, 16:16
Gülsim Ali İlhan vücudunu saran kırmızı elbisesiyle art arda paylaştı! Alev emojileri havalarda uçuştu! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yaklaşık 2 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, vücudunu saran kırmızı elbisesi ile merdivende verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

İlhan'ın "Kırmızı güç" notunu eklediği paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi görerek gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısın yorum yağmuruna tuttuğu paylaşıma alev emojileri bırakıldı. Öte yandan magazin ve fan sayfalarının da yayınladığı pozlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

Gülsim Ali İlhan'ın fit hali ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Gülsim Ali İlhan'ın kırmızılar içinde verdiği o pozlar...

Gülsim Ali İlhan

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