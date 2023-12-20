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Yeşilçam yıldızı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı! Tosun Paşa'nın Suphi'siydi...

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Yaeşilçam yıldızı Cevdet Arıkan, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme 20 Aralık 2023, 17:19
Yeşilçam yıldızı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı! Tosun Paşa’nın Suphi’siydi...

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan 76 yaşındaki Yeşilçam aktörü için Yeşil Mahalle'deki Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cevdet Arıkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı.

Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

NE OLMUŞTU?
Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.

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