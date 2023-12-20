SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

2 başrol oyuncudan ayrılık kararı bir de final şoku... Aile dizisi patır patır dökülüyor seyirci şokta

Türkiye'nin sevilen dizisi "Aile," başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İzleyicilerle Salı akşamları buluşan dizi, planlanan final bölümüyle ilgili değişiklik tartışmalarıyla gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 14:39 Güncelleme 20 Aralık 2023, 14:40
2 başrol oyuncudan ayrılık kararı bir de final şoku... Aile dizisi patır patır dökülüyor seyirci şokta

Salı günleri ekranlarda yer alan "Aile", Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Mert Denizmen gibi oyuncuları bir araya getirerek izleyicilere ilginç bir hikaye sunuyor. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir gerçek, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.

Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisinde Rol Alacak

Dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli 8 bölümlük yeni bir dizi projesinde yer alacak.

Bu haber, Aile dizisi izleyicileri arasında büyük bir sürprize yol açtı ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline geldi.

Aile Dizisinin Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Dizinin başlama amacı olan 30 bölüm hedefine doğru ilerlerken, alınan kararın değişip değişmeyeceği ise merak konusu oldu. Reytinglerdeki büyük bir artış durumunda, dizinin birkaç hafta daha devam etme ihtimali gündemde. Ancak, planlanan şekilde 30. bölümde sona ereceği belirtiliyor.

Selin Şekerci de Diziden Ayrılıyor

Dizinin finale doğru yaklaşmasıyla birlikte, vedalar da artmaya başlıyor.

Sezon başında avukat Serap rolüyle diziye dahil olan ve Cihan karakterine hayat veren Nejat İşler'in partneri Selin Şekerci, dramatik bir finalle "Aile" dizisine veda edecek.

Sonuç: Aile Dizisi Heyecan Dolu Gelişmelere Gebe

Serenay Sarıkaya'nın yeni projede yer alması ve diğer ayrılıklar, izleyicilere dizinin sonraki bölümlerinde nelerin beklediği konusunda heyecan verici bir merak uyandırıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ortalık karıştı! Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e korkak yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu’ndan Çatır çatır çıkışı
MSB’den Özgür Özel ve Ümit Özdağ’ın Tuzla Piyade okulu iddialarına ilişkin flaş açıklama: TSK’ya zarar verme amacı taşıyor!
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Cibaliye kuşatma altında! Hamas lideri Kahire’de: Ateşkes anlaşması yapılacak mı?
SON DAKİKA