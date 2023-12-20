2 başrol oyuncudan ayrılık kararı bir de final şoku... Aile dizisi patır patır dökülüyor seyirci şokta

Aile Dizisinin Geleceği Belirsizliğini Koruyor



Dizinin başlama amacı olan 30 bölüm hedefine doğru ilerlerken, alınan kararın değişip değişmeyeceği ise merak konusu oldu. Reytinglerdeki büyük bir artış durumunda, dizinin birkaç hafta daha devam etme ihtimali gündemde. Ancak, planlanan şekilde 30. bölümde sona ereceği belirtiliyor.