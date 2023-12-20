2 başrol oyuncudan ayrılık kararı bir de final şoku... Aile dizisi patır patır dökülüyor seyirci şokta

Salı günleri ekranlarda yer alan "Aile", Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Mert Denizmen gibi oyuncuları bir araya getirerek izleyicilere ilginç bir hikaye sunuyor. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir gerçek, dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi.
Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" Dizisinde Rol Alacak
Dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli 8 bölümlük yeni bir dizi projesinde yer alacak.
Bu haber, Aile dizisi izleyicileri arasında büyük bir sürprize yol açtı ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline geldi.