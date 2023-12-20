SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe spor salonundan paylaştı! Mesut Özil’in biricik eşinin hem yaptığı hareketle hem fit hali dikkat çekti

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu Amine Gülşe’nin bu evlilikten Eda ve Ela adlarında iki kızı oldu. İki çocuk annesi Gülşe, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu, spor salonundan bir video yayınladı ve fit haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Gülşe için “Kim der iki çocuk annesi” yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 11:19 Güncelleme 20 Aralık 2023, 11:21
Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe spor salonundan paylaştı! Mesut Özil’in biricik eşinin hem yaptığı hareketle hem fit hali dikkat çekti

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftin, Eda ve Ela adlarında iki evladı oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşe, Instagram paylaşımlarında kızlarına sık sık yer verdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu, spor salonundan bir video yayınladı ve fit haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Spor taytıyla kamera karşısına geçen Gülşe'nin hem fit hali hem de yaptığı hareketler görenleri şaşkına çevirdi.

Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken Gülşe için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.

İşte Amine Gülşe'nin o paylaşımı...

MİNİK KIZLARI HAYRAN BIRAKTI
Öte yandan Amine Gülşe'nin minik kızları da merak edildi. Ünlü oyuncunun eşinin doğum gününde yayınladığı aile pozu ise tekrar gündeme geldi.

Söz konusu paylaşımda ünlü çiftin kızları Eda ve Ela dikkat çekti. Eda ve Ela'yı görenler ise "Babalarının kopyası" yorumunda bulundu.

İşte Amine Gülşe'nin ailesiyle verdiği o poz...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Cibaliye kuşatma altında! BM ‘ateşkes’ oylamasını erteledi
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
SON DAKİKA