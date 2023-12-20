Kim der 2 çocuk annesi! Amine Gülşe spor salonundan paylaştı! Mesut Özil’in biricik eşinin hem yaptığı hareketle hem fit hali dikkat çekti

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftin, Eda ve Ela adlarında iki evladı oldu.
Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlendi. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olan ünlü çiftin, Eda ve Ela adlarında iki evladı oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Gülşe, Instagram paylaşımlarında kızlarına sık sık yer verdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ünlü oyuncu, spor salonundan bir video yayınladı ve fit haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Spor taytıyla kamera karşısına geçen Gülşe'nin hem fit hali hem de yaptığı hareketler görenleri şaşkına çevirdi.
Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken Gülşe için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.
İşte Amine Gülşe'nin o paylaşımı...
MİNİK KIZLARI HAYRAN BIRAKTI
Öte yandan Amine Gülşe'nin minik kızları da merak edildi. Ünlü oyuncunun eşinin doğum gününde yayınladığı aile pozu ise tekrar gündeme geldi.
Söz konusu paylaşımda ünlü çiftin kızları Eda ve Ela dikkat çekti. Eda ve Ela'yı görenler ise "Babalarının kopyası" yorumunda bulundu.