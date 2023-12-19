Arka Sokaklar’da şaşkınlık yaratan başrol değişikliği! 18. sezon başı giden ismin yerine getirdiler

Arka Sokaklar yeni sezonunda kadrosuna kattığı ünlü isimlerle dikkat çekiyor. İlk olarak "Komiser Mehmet" karakteriyle tanınan ve sevilen Pamir Pekin'in ardından ünlü oyuncu Burcu Kara'nın da dizinin kadrosuna katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Burcu Kara son zamanlarda dizinin en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
SÜRPRİZ TRANSFER
Burcu Kara, Arka Sokaklar'da İstanbul Narkotik Şube'de komiser olarak görev yapan Seval Aslan karakterine hayat vermeye başladı.
ARKA SOKAKLAR'A YENİ KARAKTER
Bu karakter sert ve dik başlı yapısıyla tanınıyor. Seval Aslan'ın Rıza Baba'nın radarına girmesiyle başlayan hikayesi şimdiden sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri oldu.