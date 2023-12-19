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Arka Sokaklar'da şaşkınlık yaratan başrol değişikliği! 18. sezon başı giden ismin yerine getirdiler

Arka Sokaklar yeni sezonda ekranlara sürpriz bir dönüş yaptı. Bu sezona damgasını vuracak yenilikler ve diziye katılan yeni isimlerle seyircileri şaşırtan diziye yeni isimler dahil oldu. Sezonun ilk bölümlerinden bu yana kadroya yeni yüzler katılıyor ve seyirciler bu hafta iki yeni bölüm birden izledi. Diziye katılan yeni ismin Selim Komiser'i canlandıran Oya Okar'ın yerine getirdikleri iddia edilen bir başka konu oldu.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 11:30 Güncelleme 19 Aralık 2023, 11:32
Arka Sokaklar’da şaşkınlık yaratan başrol değişikliği! 18. sezon başı giden ismin yerine getirdiler

Arka Sokaklar yeni sezonunda kadrosuna kattığı ünlü isimlerle dikkat çekiyor. İlk olarak "Komiser Mehmet" karakteriyle tanınan ve sevilen Pamir Pekin'in ardından ünlü oyuncu Burcu Kara'nın da dizinin kadrosuna katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Burcu Kara son zamanlarda dizinin en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

SÜRPRİZ TRANSFER

Burcu Kara, Arka Sokaklar'da İstanbul Narkotik Şube'de komiser olarak görev yapan Seval Aslan karakterine hayat vermeye başladı.

ARKA SOKAKLAR'A YENİ KARAKTER

Bu karakter sert ve dik başlı yapısıyla tanınıyor. Seval Aslan'ın Rıza Baba'nın radarına girmesiyle başlayan hikayesi şimdiden sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri oldu.

Arka Sokaklar'da oynayacağı karakter ile ilgili heyecanını dile getiren Burcu Kara, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönmenin mutluluğunu ve heyecanını seyircilerle paylaşıyor.

Oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açan Kara, bu rolüyle kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Şimdi izleyiciler yayınlanacak yeni bölümleri merakla beklemeye başladı.

O İSMİN YERİNE GETİRDİLER

Ünlü oyuncuyu Selim Komiser'i canlandıran Oya Okar'ın yerine getirdikleri iddia edilen bir başka konu oldu.

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