2 ayda 8 kilo verdiren Meryem Uzerli yöntemi! Hülya Avşar, Gülben Ergen, Emel Sayın bile denemiş...

Meryem Uzerli'nin verdiği kilolar sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. 2 ayda 8 kilo veren Uzerli'nin yıllar önce diyetisyeni tarafından yaptığı açıklamaları sizler için derledik. İşte detaylar...
Meryem Uzerli'nin verdiği kilolar sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. 2 ayda 8 kilo veren Uzerli'nin yıllar önce diyetisyeni tarafından yaptığı açıklamaları sizler için derledik. İşte detaylar...
HEM TATLI HEM DE MAKARNA YEDİ
Diyet uzmanı, Meryem Uzerli'ye uyguladığı diyet programında aşırılıktan kaçınarak tatlı ve makarna gibi yiyecekleri de dahil ettiğini söyledi. Uzman isim uygun miktarlarda bu lezzetleri tüketmenin dengeli bir diyet için önemli olduğunu vurguladı.
Uzman diyetisyen Hülya Avşar, Gülben Ergen, Emel Sayın gibi ünlü isimlerin de denediği o yöntemi paylaştı. İşte o diyet listesi;
2 AYDA 8 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
KAHVALTI:
Kepeğinden ayrılmamış tahıl, yulaf ezmesi, müsli veya kepekli ekmek
Tok tutmayı sağlayacak protein kaynakları: süt, yoğurt, sürme peynir
Sebzeler: salatalık, domates, yeşillik
İçecek: Çay
ÖĞLE YEMEĞİ:
Protein kaynakları: Hindi eti, ton balığı, tavuk veya yağsız peynir
Yeşillikler: Marul, sivri biber
Yanında tercih edilebilecekler: Kepekli pirinç pilavı, bulgur pilavı, domates soslu kepekli makarna
İkinci seçenekler: Yoğurt veya sebze-tahıl-baklagil ilave edilmiş salatalar veya sebzeli omlet
İçecek: Ayran
AKŞAM YEMEĞİ:
Protein kaynakları: Yağsız biftek, hindi, balık
Lifli ve düşük glisemik indeksli sebzeler: Kabak, brokoli, ıspanak, karnabahar
Yanında tercih edilebilecekler: Yoğurt veya sebze çorbası, salata
İçecek: Su veya bitki çayları
Bu dengeli diyet listesi, Meryem Uzerli'nin kilo verme sürecinde kullanılan beslenme programına dayanmaktadır. Ancak herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, diyet programları bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir uzmana danışmak önemlidir.