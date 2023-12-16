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Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i 6 yıl sonra ilk kez açıkladı! EDHO'yu reddettim çünkü...

Ünlü oyuncu Özcan Varaylı kariyerindeki dönüm noktası olan Kurtlar Vadisi dizisindeki Cerrahpaşalı Halit karakteriyle gösterdiği başarılı performansla hafızalara kazındı. Varaylı bu rolüyle büyük beğeni toplamış ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirmişti. Varaylı'nın 2021 yılında final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden teklif aldığı ve bu teklifi reddettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu yıllar sonra bu teklifi neden reddetttiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 15:17 Güncelleme 16 Aralık 2023, 15:17
Kurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı Halit’i 6 yıl sonra ilk kez açıkladı! EDHO’yu reddettim çünkü...

Özcan Varaylı yıllar önce Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Cerrahpaşalı Halit'i canlandırdığı sezon boyunca izleyicilerin kalbinde taht kuran performansıyla hatırlanıyor. Yakın bir tarihte ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN SONUNU GETİRMİŞTİ

Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonunda canlandırdığı bu karakterle büyük bir çıkış yakalayan Varaylı, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarmıştı.

"Süleyman Çakır" karakterinin ölüm sahnesindeki etkileyici performansıyla hafızalara kazınan Varaylı, yıllar sonra bu deneyimi ve dizinin etkisi üzerine konuştu.

EDHO'NUN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Ünlü oyuncu son dönemde adını sıkça duyduğumuz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden teklif aldığını açıkladı. Ancak Varaylı bu teklifi reddetti.

Varaylı, "EDHO'ya beni her sezon çağırdılar. Kendimi tekrar etmek istemediğim için kabul etmedim. Kusura bakmasın yapımcılar ama ben tekrar Oktay Kaynarca'nın (Hızır Çakırbeyli) karşısına geçip onun düşmanı olup 3-5 bölüm sonra ya da bilemedin 1 sezon sonra ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"O KARAKTERİ ÇOK SEVDİLER"

Ünlü oyuncu açıklamasına "Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Mafya adamı falan değilim ki... Çünkü o karakteri çok sevdiler. Bildiğin, yüzü gülmeyen psikopat bir adam.

Kendi adamını tak diye vurabiliyor Hiç duygusu yok adamın. Bir tek ablasından korkuyor. " şeklinde devam etti.

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