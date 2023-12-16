Kurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı Halit’i 6 yıl sonra ilk kez açıkladı! EDHO’yu reddettim çünkü...

EDHO'NUN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ Ünlü oyuncu son dönemde adını sıkça duyduğumuz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden teklif aldığını açıkladı. Ancak Varaylı bu teklifi reddetti.

Varaylı, "EDHO'ya beni her sezon çağırdılar. Kendimi tekrar etmek istemediğim için kabul etmedim. Kusura bakmasın yapımcılar ama ben tekrar Oktay Kaynarca'nın (Hızır Çakırbeyli) karşısına geçip onun düşmanı olup 3-5 bölüm sonra ya da bilemedin 1 sezon sonra ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"O KARAKTERİ ÇOK SEVDİLER" Ünlü oyuncu açıklamasına "Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Mafya adamı falan değilim ki... Çünkü o karakteri çok sevdiler. Bildiğin, yüzü gülmeyen psikopat bir adam.

Kendi adamını tak diye vurabiliyor Hiç duygusu yok adamın. Bir tek ablasından korkuyor. " şeklinde devam etti.