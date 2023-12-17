44. bölüm 1. fragmanı! Kızılcık Şerbeti’nde 2 ismin arası bozuldu! Evinden kovulduğu yetmedi bir de...

KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Alev Pembe'nin evine gelerek Abdullah'ı savunuyor.

''Hepsi her şeyi biliyordu'' diyen Alev Pembe ile Nursema'nın arasını bozuyor. Umut sayesinde yakın arkadaş olan Alev ve Nursema, Abdullah ile aşkını itiraf ettikten sonra herkese savaş açıyor.