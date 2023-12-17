44. bölüm 1. fragmanı! Kızılcık Şerbeti’nde 2 ismin arası bozuldu! Evinden kovulduğu yetmedi bir de...

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti'nin başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu yer alıyor. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin yeni bölüm fragmanı gündem oldu.
KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Alev Pembe'nin evine gelerek Abdullah'ı savunuyor.
''Hepsi her şeyi biliyordu'' diyen Alev Pembe ile Nursema'nın arasını bozuyor. Umut sayesinde yakın arkadaş olan Alev ve Nursema, Abdullah ile aşkını itiraf ettikten sonra herkese savaş açıyor.
''Nursema her şeyi duymuş'' diyen Alev Pembe ile kızının arasını bozmasına da sebep oluyor.