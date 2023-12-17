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44. bölüm 1. fragmanı! Kızılcık Şerbeti'nde 2 ismin arası bozuldu! Evinden kovulduğu yetmedi bir de...

Kızılcık Şerbeti dizisinin 44. bölüm ilk framganı yayınlandı. Son bölümde Alev ve Abdullah aşklarını herkese ilan etmişti. Hem Ünal ailesi hem de Arslan ailesini darma duman eden itiraf sonrası bu kez de arkadaşlıklar bozuldu. 2 ismin arkadaşlığı sona erdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 12:07 Güncelleme 17 Aralık 2023, 12:07
44. bölüm 1. fragmanı! Kızılcık Şerbeti’nde 2 ismin arası bozuldu! Evinden kovulduğu yetmedi bir de...

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti'nin başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu yer alıyor. Gerçek hikayeden uyarlanan dizinin yeni bölüm fragmanı gündem oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Alev Pembe'nin evine gelerek Abdullah'ı savunuyor.

''Hepsi her şeyi biliyordu'' diyen Alev Pembe ile Nursema'nın arasını bozuyor. Umut sayesinde yakın arkadaş olan Alev ve Nursema, Abdullah ile aşkını itiraf ettikten sonra herkese savaş açıyor.

''Nursema her şeyi duymuş'' diyen Alev Pembe ile kızının arasını bozmasına da sebep oluyor.

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