18 Aralık 2023 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





YENGEÇ

Bugün oldukça yaratıcı fikirlerle dolu olabilirsiniz ya da üretim konusunda oldukça hevesli olabilir- siniz. Aldığınız yeni haberler sizi üretime ve çalışmaya itebilir.





ASLAN

Bugünlerde mantığın sizin için hakim olacağı bugünlerde niyetlerinize sevgi dolu ve mucizevi yollardan da gidebileceğinizin farkına varmalısınız.





BAŞAK

Kendinize realistik hedefler koymanız beraberinde güçlü bir çekim yaratarak sizi hedeflerinize hızlı yoldan götürebilir. Sevdiklerinizin sözlerine de güvenmelisiniz:





TERAZİ

Zaman yönetimini oldukça iyi başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün bir çok işiniz olabilir ancak hepsinin altından başarı ile kalkabilirsiniz.