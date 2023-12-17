150 günde 20 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti! Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı! "Kendimi ödüllendirerek..."

Oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çeken Şeyla Halis, fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşam tarzına adım attı. Kilolarını kontrol altına almak için radikal bir yönteme başvurmayan Halis, disiplinli ve dengeli bir diyet programıyla kilo verme hedefine ulaştı.
40 KİLO VERDİ
Ünlü isim Şeyla Halis, zayıflama yolculuğunu disiplin, kararlılık ve pozitif bir yaklaşım ile tamamlayarak büyük bir başarı elde etti. 46 yaşındaki Halis, bir yıl içinde tam 40 kilo vererek adeta yeniden doğdu.
Muhabirlerin kendisine "Nasıl kilo aldınız?" sorusu üzerine Halis, abur cubur, düzensiz beslenme ve aşırı yeme alışkanlıkları nedeniyle kilo aldığını itiraf etti. Ancak Halis'in hikayesi sadece kilo verme değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş ve kendine olan özgüvenini yeniden kazanma hikayesi.