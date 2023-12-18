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Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Siyah-beyaz pozu sosyal medyaya damga vurdu

Yer Gök Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül gibi yapımlarda rol alan oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 33 yaşındaki oyuncu derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. İşte Tuvana Türkay’ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 10:09 Güncelleme 18 Aralık 2023, 10:09
Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Siyah-beyaz pozu sosyal medyaya damga vurdu

Geçtiğimiz aylarda bir senedir aşk yaşadığı İzzet Antebi ile yollarını ayıran Tuvana Türkay, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

33 yaşındaki oyuncu, şimdi ise aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Yer Gök Aşk, Oyunbozan, Deli Gönül gibi yapımlarda rol alan oyuncu, derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma birçok Instagram kullanıcısı yorum da bulundu. Türkay'ın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları "Bu kadar dekolteye gerek var mıydı?" yorumunda bulundu.

Öte yandan Türkay'ın verdiği siyah-beyaz poz birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

İşte Tuvana Türkay'ın o paylaşımı...

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