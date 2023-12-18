Tuvana Türkay derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Siyah-beyaz pozu sosyal medyaya damga vurdu

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma birçok Instagram kullanıcısı yorum da bulundu. Türkay'ın paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları "Bu kadar dekolteye gerek var mıydı?" yorumunda bulundu.

Öte yandan Türkay'ın verdiği siyah-beyaz poz birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

İşte Tuvana Türkay'ın o paylaşımı...