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Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan set kazası geçirdi! Pınar Altuğ ve Ufuk Özkan’dan yorum gecikmedi! İşte son hali...

Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul karakterini canlandıran Celil Nalçakan set kazası geçirdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ise son halini ve sağlık durumunu paylaştı. “Benden duyun istedim” diyen Nalçakan’a meslektaşları Pınar Altuğ ve Ufuk Özkan’dan yorum gecikmedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 13:07 Güncelleme 16 Aralık 2023, 13:07
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan set kazası geçirdi! Pınar Altuğ ve Ufuk Özkan’dan yorum gecikmedi! İşte son hali...

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul karakterini canlandıran Celil Nalçakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Set kazası geçirdiğini dile getiren Nalçakan, Instagram hesabında takipçileriyle son halini ve sağlık durumunu paylaştı.

Nalçakan, Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile takipçilerine sağlık durumu hakkında "Benden duyun istedim" diyerek bilgilendirme yaptı.

Kolu alçıya alınan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif'im işinin başında"

"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI YAĞDI
Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. Nalçakan'a meslektaşları Pınar Altuğ ve Ufuk Özkan'dan yorum gecikmedi.

Altuğ "Hayda geçmiş olsun" derken Özkan, "Celil paşam çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Celil Nalçakan'ın o paylaşımı...

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