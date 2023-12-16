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Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölüm sebebi belli oldu! ABD’li oyuncunun cansız bedeni jakuzide bulunmuştu

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle dünya çapında bir üne kavuşan Amerikalı oyuncu Matthew Perry, geçen ekim ayında beklenmedik şekilde hayata veda etti. Cansız bedeni evindeki jakuzide bulunan Perry'nin ölüm sebebi belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 12:34 Güncelleme 16 Aralık 2023, 12:34
Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölüm sebebi belli oldu! ABD’li oyuncunun cansız bedeni jakuzide bulunmuştu

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, 28 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Polis ilk anda yaptığı incelemede Perry'nin ölümünün cinayet ya da intihar olmadığını belirtti. Bu şekilde oyuncunun ölümü, bir "kaza" olarak kayıtlara geçti.

Ancak Los Angeles Adli Tıp Merkezi'nin açıklamasına göre Perry, anestezik ketaminin etkileri nedeniyle hayatını kaybetti.

Hayatının büyük bir bölümünde uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklarıyla mücadele eden Matthew Perry'nin evinde yasa dışı madde bulunamadı. Fakat benzer etkiler yapan ve reçeteyle satılan ilaçlar bulundu.

TMZ'nin haberine göre; her ne kadar evde yasadışı uyuşturucu bulunmasa da çok sayıda reçeteli ilaç ele geçirildi.

Yayın kuruluşu, "Yetkililer evde antidepresanlar, antianksiyete ilaçları ve bir Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ilacı buldu" diye yazdı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Matthew Perry'nin ölüm sebebini kesin bir şekilde ortaya koyacak otopsi raporu ise dün akşam ortaya çıktı.People tarafından elde edilen otopsi raporuna göre; Matthew Perry, anestezik ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybetti.

Boğulma, koroner arter hastalığı ve buprenorfin etkileri (opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) de ünlü ismin kazara olduğuna karar verilen ölümüne katkıda bulunan faktörler olarak listelendi.

Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor.

SON PAYLAŞIMI JAKUZİDEN
Perry'nin son Instagram paylaşımı da jakuziden bir fotoğraftı. Fotoğrafta ünlü aktör, evinin jakuzisinde kulaklıklarıyla görülüyor.

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