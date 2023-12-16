Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölüm sebebi belli oldu! ABD’li oyuncunun cansız bedeni jakuzide bulunmuştu

Hayatının büyük bir bölümünde uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklarıyla mücadele eden Matthew Perry'nin evinde yasa dışı madde bulunamadı. Fakat benzer etkiler yapan ve reçeteyle satılan ilaçlar bulundu.

TMZ'nin haberine göre; her ne kadar evde yasadışı uyuşturucu bulunmasa da çok sayıda reçeteli ilaç ele geçirildi.

Yayın kuruluşu, "Yetkililer evde antidepresanlar, antianksiyete ilaçları ve bir Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ilacı buldu" diye yazdı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Matthew Perry'nin ölüm sebebini kesin bir şekilde ortaya koyacak otopsi raporu ise dün akşam ortaya çıktı.People tarafından elde edilen otopsi raporuna göre; Matthew Perry, anestezik ketaminin akut etkileri nedeniyle hayatını kaybetti.