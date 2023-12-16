18 yıl önce evlenmişlerdi! Sedef Avcı’dan ‘boşanma’ isyanı! Yaprak Dökümü’nün Cem’i Kıvanç Kasabalı ile...

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Kasabalı ile meslektaşı Sedef Avcı, 2005 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir oğlu oldu.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Cem karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Kasabalı ile meslektaşı Sedef Avcı, 2005 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Can adını verdikleri bir oğlu oldu.
Oyuncu çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık mutluluklarını gözler önüne serdi. Ancak ikili, geçen günlerde boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından gözlerin çevrildiği çiftten Sedef Avcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Önceki gün bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Avcı, "Makyaj değil ama cilt bakımıma çok dikkat ederim. Makyaj hayatımda çok da yer kaplamıyor. Çok da sevdiğim bir şey değil" dedi.
Ünlü oyuncu, şimdilerde daha çok ailesiyle vakit geçirdiğini ve oğlu Can ile ilgilendiğini belirterek şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi Kıvanç program çekimleri için genelde şehir dışında. Özlüyoruz tabii ki Kıvanç'ı ama sonuçta bu mesleğin cilvesi böyle şeyler. Ben de daha çok Can ile birlikte vakit geçirip, senaryo okuyorum"
"ÖNEMLİ OLAN KALİTE"
İş hayatı hakkında da konuşan ünlü oyuncu, rol aldığı projelerin erken final yapmasının kendisini üzdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu sebeple elimden geldiğince seçici olmaya çalışıyorum. Bir işi bizim sevmemiz yeterli olmuyor, seyircinin de sahiplenmesi gerekiyor. Benim için önemli olan kaliteli ve güzel işlerin içinde olmak"
Avcı, "Oğlunuz Can'dan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Aslında çocuk büyüdükçe daha kolay oluyor derler, Can'ın büyümesini izlemek çok keyifli ama Can büyüdükçe daha çok ilgilenmemiz gerekiyor.
Çünkü sosyal alanı, etkinlikleri, her şeyi genişliyor. Basketbolda çok yetenekli. Fenerbahçe altyapısında oynuyor. Bizler de elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Tercih edeceği mesleğine karışmıyorum, nasıl mutlu oluyorsa öyle olsun"
"BİZ GAYET MUTLUYUZ"
Avcı, muhabirlerin eşiyle ayrılacakları yönünde haberleri hatırlatması üzerine ise şunları söyledi: "Herhalde haber kalmadıkça bizim ayrılacağımız yazılıyor.
Kıvanç sürekli şehir dışında ben de dostlarımla etkinliklerde oluyorum, sürekli bizi birlikte görmeye alıştıkları için tek başıma görünce bu tarz haberler çıkıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Doğru olmayan bir şey. Biz gayet mutluyuz"