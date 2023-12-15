42 yaşında 2 çocuk annesi! Arka Sokaklar’ın Kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bakın! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşan sürdürmeye başladı. Şimdilerde 42 yaşında olan iki çocuk annesi Aydın, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Aydın'ın sosyal medyayı ikiye bölen son hali...