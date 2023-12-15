42 yaşında 2 çocuk annesi! Arka Sokaklar’ın Kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın son haline bakın! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşan sürdürmeye başladı. Şimdilerde 42 yaşında olan iki çocuk annesi Aydın, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Aydın'ın sosyal medyayı ikiye bölen son hali...
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, yıllar sonra gündem oldu.
Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşan sürdüren ünlü oyuncunun son halin merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ayaz ve Uğur Berk adında iki oğlu olan Aydın'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü.