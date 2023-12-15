İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay şimdilerde eski eşi ile aralarında yaşanan olaylarla gündemde yer alıyor. Son olarak Ronay'ın eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddia edildi. Peki Ece Ronay gözaltına mı alındı, neden? Sosyal medya fenomeni Ece Ronay tutuklandı mı? Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, nereli?

ECE RONAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ece Ronay Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube'da 831 bin, Instagram'da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.