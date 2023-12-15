SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! İşte nedeni...

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
NELER OLMUŞTU?
Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı.
İlk olarak Gebze'de bulunan ardından Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezlerine silahlı saldırı gerçekleştirilen Ronay, yaşanılanlarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermişti.
Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenilmişti.
Ronay, bu olayın ardından yaptığı açıklamalarda "Bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar" ifadelerini kullanmıştı.
Ronay'ın henüz güzellik merkezinin camlarındaki kurşun izleri dururken, önünde verdiği pozlar ise uzun süre gündem olmuştu.