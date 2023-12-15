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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! İşte nedeni...

Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanmasının ardından yaklaşık 600 fenomen de mercek altına alınmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bir isim de fenomen ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay olmuştu. Katıldığı bir programda "Dilan Polat'ın hayatı rol model oldu, ben de bu işe girdim" diyen Ece Ronay'ın cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ronay, gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 12:48 Güncelleme 15 Aralık 2023, 13:15
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı! İşte nedeni...

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

NELER OLMUŞTU?
Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı.

İlk olarak Gebze'de bulunan ardından Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezlerine silahlı saldırı gerçekleştirilen Ronay, yaşanılanlarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermişti.

Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenilmişti.

Ronay, bu olayın ardından yaptığı açıklamalarda "Bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar" ifadelerini kullanmıştı.

Ronay'ın henüz güzellik merkezinin camlarındaki kurşun izleri dururken, önünde verdiği pozlar ise uzun süre gündem olmuştu.

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