2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan kumsal pozları! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşine bakın: Yaktın abla buraları!

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, 2020'de ilk göz ağrısı Lalin'e kavuştu. Ünlü oyuncu, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son günlerde paylaşımlarına hız veren oyuncu, kumsal pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal'ın enerjik pozlarıyla ilgili "Yaktın abla buraları", "Kim der iki çocuk annesi", "Çok tatlı görünüyorsun" yorumları yapıldı.
İşte Sinem Kobal'ın gün batımında verdiği o pozlar...
LEYLA İLE LALİN İLK KEZ BİR ARADA GÖRÜNTÜLENDİ!
Öte yandan Sinem Kobal, önceki gün kızları Leyla ve Lalin'le gündem oldu. Kobal-İmirzalıoğlu çiftinin gözlerden uzak büyüttükleri kızları kameralara takıldı.
Yan yana ilk kez görüntülenen Lalin ve Leyla kardeşler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Lalin son haliyle Sinem Kobal'a benzetilirken minik Leyla "Aynı babası" dedirtti.
İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kızları...