2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan kumsal pozları! Kenan İmirzalıoğlu’nun güzeller güzeli eşine bakın: Yaktın abla buraları!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal'ın enerjik pozlarıyla ilgili "Yaktın abla buraları", "Kim der iki çocuk annesi", "Çok tatlı görünüyorsun" yorumları yapıldı.

İşte Sinem Kobal'ın gün batımında verdiği o pozlar...

LEYLA İLE LALİN İLK KEZ BİR ARADA GÖRÜNTÜLENDİ!

Öte yandan Sinem Kobal, önceki gün kızları Leyla ve Lalin'le gündem oldu. Kobal-İmirzalıoğlu çiftinin gözlerden uzak büyüttükleri kızları kameralara takıldı.