12 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Cemal Hünal’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Kurtlar Vadisi’nin yıldızıyla...

Issız Adam, Romantik Komedi, Paramparça, Tatar Ramazan, Diriliş Ertuğrul, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Cemal Hünal evli mi?", "Cemal Hünal'ın eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Hünal'ın 12 sene önce Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusuyla evlendiğini ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Cemal Hünal'ın kendi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi kimmiş...