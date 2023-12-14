Issız Adam, Romantik Komedi, Paramparça, Tatar Ramazan, Diriliş Ertuğrul, Sadakatsiz, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Cemal Hünal evli mi?", "Cemal Hünal'ın eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Hünal'ın 12 sene önce Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusuyla evlendiğini ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Cemal Hünal'ın kendi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi kimmiş...
Paramparça, Asi, Issız Adam, Tatar Ramazan, Romantik Komedi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın hayatı merak edildi.
CEMAL HÜNER KİMDİR?
2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerine başlayan Cemal Hünal, Çağan Irmak imzalı 2008 yılında çekilen ve Melis Birkan ile başrolünü paylaştığı "Issız Adam" filmiyle tanındı.
2007-2009 seneleri arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynayan Hünal, 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi. Doğan Atilla adında bir oğlu oldu.