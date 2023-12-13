Gönül Dağı’nda yürekleri harlayacak ayrılık kararı! Önce Düğüncü Muammer gitti derken şimdi de...

Bu gelişme Özcan Varaylı'nın canlandırdığı Rüstem karakterinin geleceğini de belirsiz kılıyor. Kulislerde ünlü ismin diziye veda edeceği konuşuluyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Muammer'in lunaparkta geçirdiği keyifli bir günün ardından yaşadığı kalp krizi ve sonrasındaki kritik süreç izleyicileri ekran başına kilitledi.
Yusuf ve Yağmur'un dedeleri için ettiği dualar, hikayenin duygusal derinliğini artırdı. Elif'in aldığı önemli karar ve Kenan ile Veysel arasındaki gerilim, gelecek bölümlerdeki olayların işaretçisi oldu.
Ayrıca yangın sonucu Rüstem'in gözlerinin zarar görmesi ve görme yetisini kaybetmesi, izleyicileri derinden üzecek yeni bir gelişme oldu.