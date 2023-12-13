Gönül Dağı’nda yürekleri harlayacak ayrılık kararı! Önce Düğüncü Muammer gitti derken şimdi de...

Yayınlanacak yeni bölüm Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından kasabada yaşanacak olaylarla seyirciyi daha da meraklandırıyor. Veysel'in Kenan'ı affetmeme kararı ve kardeşler arasındaki düşmanlık herkesi şaşırtan gelişmeler arasında yer almıştı. Elif'in diziye dönüşü ve Kenan ile ilişkisi, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

ELİF GERİ DÖNDÜ Elif'in geri dönüşü, Kenan ile olan ilişkisinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. İki karakter arasındaki dinamiklerin nasıl evrileceği, merakla beklenen bir konu haline geliyor.