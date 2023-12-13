Cenk Eren soykırımcı İsrail’e lanet yağdırdı: Sen devlet değilsin çocuk öldüren teröristsin!

Gazze'yi abluka altına alan soykırımcı İsrail'e dünyanın dört bir yanında lanet yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi.
Gazze'yi abluka altına alan soykırımcı İsrail'e dünyanın dört bir yanında lanet yağdı. Sanat camiası da gözünü kan bürümüş katil İsrail'e "DUR" dedi.
Katil İsrail Gazze'deki sivilleri yaşlı-çocuk demeden bombalayarak büyük bir insanlık kıyımına imza atarken son olarak Cenk Eren'den yürekleri parçalayan bir paylaşım geldi.
Eren, İsrail'in bombaladığı binanın enkazından çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak tepki gösterdi.
Şarkıcı, "Allah kahretsin! Sen Devlet değilsin çocuk öldüren teröristsin" ifadelerini kullandı.
İşte Cenk Eren'in o paylaşımı...
"BIKTIK" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan İsmail Hacıoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun" şeklinde kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz"