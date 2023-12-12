SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde ciğerleri parça pinçik edecek ayrılık iddiası! İzleyici kazan kaldıracak

Kızılcık Şerbeti dizisi, veda iddialarıyla gündeme damga vurdu. Öyküsü işte böyle sonlandırılacak. Kızılcık Şerbeti dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki aile arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Abdullah'ın aldığı kararın yankıları dizinin atmosferini iyice germiş durumda. İşte deprem gibi bir kararın detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 08:03 Güncelleme 12 Aralık 2023, 08:03
Kızılcık Şerbeti’nde ciğerleri parça pinçik edecek ayrılık iddiası! İzleyici kazan kaldıracak

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin son bölümü, ekran başındaki seyirciyi şaşkına çevirerek sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Son haftalarda yaşanan kriz dolu sahneler, dizinin sadık hayranlarını adeta çılgına çevirdi.

Son bölümde, Nilay'ın bebeğinin göbek bağı düştüğünde yaşanan olaylar dizinin gidişatını tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Fatih'in, karısı Doğa'ya karşı duyduğu aşırı ilgi ve çabaları, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Ayrıca, Kıvılcım ve Ertuğrul'un dostluğu daha da derinleşirken, iki aile arasında gerilimi artıran Abdullah'ın aldığı kararın yankıları dizinin atmosferini iyice germiş durumda.

Alev'in nikahına bir gün kala Abdullah'ın, Alev'e evlenmeme kararı alması izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, bu gelişme dizinin geleceği konusunda büyük bir belirsizlik oluşturdu.

İzleyiciler, Abdullah'ın Alev'e yönelik şok edici açıklamalarına büyük tepki gösterirken, dizinin hikayesinde büyük bir ayrılık tufanının yaşanacağı öngörülüyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, izleyicilerin dizinin devam etmesini istemeyerek "Diziyi bitirin de rahatlayın, biz de rahatlayalım" şeklindeki talepleri dikkat çekiyor. Ayrıca, bir sonraki bölümde önemli karakterlerin diziden ayrılacağına dair söylentiler de diziseverler arasında merak uyandırmış durumda.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e saldırıya sert tepki: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Kıbrıs’ta siyonistlerin KKTC’de 25 bin dönüm arsa aldığı iddia edildi: Sessiz kıskaç planladıkları belirtildi
Casper
SON DAKİKA