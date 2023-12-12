Kızılcık Şerbeti’nde ciğerleri parça pinçik edecek ayrılık iddiası! İzleyici kazan kaldıracak

Alev'in nikahına bir gün kala Abdullah'ın, Alev'e evlenmeme kararı alması izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, bu gelişme dizinin geleceği konusunda büyük bir belirsizlik oluşturdu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, izleyicilerin dizinin devam etmesini istemeyerek "Diziyi bitirin de rahatlayın, biz de rahatlayalım" şeklindeki talepleri dikkat çekiyor. Ayrıca, bir sonraki bölümde önemli karakterlerin diziden ayrılacağına dair söylentiler de diziseverler arasında merak uyandırmış durumda.