13 yıl sonra büyük buluşma! Birce Akalay ile Selen Soyder seneler sonra bir araya geldi! Biri sarıp sarmaladı diğeri paylaştı

Birce Akalay ve Selen Soyder, 2010 yılında yayınlanan ve çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen "Yer Gök Aşk" dizisinde iki kardeş karaktere hayat vermişti.
Birce Akalay ve Selen Soyder, 2010 yılında yayınlanan ve çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen "Yer Gök Aşk" dizisinde iki kardeş karaktere hayat vermişti.
Zaman içinde iletişimlerini sürdüren Birce Akalay ile Selen Soyder, 13 sene sonra bir araya geldi.
Seneler sonra buluşan iki ünlü oyuncudan Birce Akalay, eski rol arkadaşına sarılarak poz verdi. Soyder ise o kareyi Instagram hesabında yayınladı.
Soyder, paylaşımına sonsuz emojisiyle "2010 yılından beri en iyi kız kardeş" yorumunu ekledi.
Birce Akalay da Selami Şahin'in "Seninle Başım Dertte" şarkısı eşliğinde Selen Soyder'in kadeh kaldırdığı bir anı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncuların, yıllar sonra birlikte yaptıkları paylaşımlar, sevenlerine nostaljik anılar yaşattı.
İşte ikilinin buluşmasından bir kare...