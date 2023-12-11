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13 yıl sonra büyük buluşma! Birce Akalay ile Selen Soyder seneler sonra bir araya geldi! Biri sarıp sarmaladı diğeri paylaştı

2010 yılında yayınlanan ve çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirilen Yer Gök Aşk dizisinin başrol oyuncularından Birce Akalay ve Selen Soyder, yıllar sonra bir araya geldi. 13 sene sonra buluşan ikiliden Birce Akalay, eski rol arkadaşına sarılarak poz verdi. Soyder ise o kareyi Instagram hesabında yayınladı. İşte Birce Akalay ile Selen Soyder’in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 14:51 Güncelleme 11 Aralık 2023, 14:51
13 yıl sonra büyük buluşma! Birce Akalay ile Selen Soyder seneler sonra bir araya geldi! Biri sarıp sarmaladı diğeri paylaştı

Birce Akalay ve Selen Soyder, 2010 yılında yayınlanan ve çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen "Yer Gök Aşk" dizisinde iki kardeş karaktere hayat vermişti.

Zaman içinde iletişimlerini sürdüren Birce Akalay ile Selen Soyder, 13 sene sonra bir araya geldi.

Seneler sonra buluşan iki ünlü oyuncudan Birce Akalay, eski rol arkadaşına sarılarak poz verdi. Soyder ise o kareyi Instagram hesabında yayınladı.

Soyder, paylaşımına sonsuz emojisiyle "2010 yılından beri en iyi kız kardeş" yorumunu ekledi.

Birce Akalay da Selami Şahin'in "Seninle Başım Dertte" şarkısı eşliğinde Selen Soyder'in kadeh kaldırdığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncuların, yıllar sonra birlikte yaptıkları paylaşımlar, sevenlerine nostaljik anılar yaşattı.

İşte ikilinin buluşmasından bir kare...

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