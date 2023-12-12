Yalı Çapkını’ndan Sakla Beni’ye şok transfer! Seyran’ın baş belasıydı! İncila’nın esas erkeği olacak...

Yalı Çapkını'ndan Sakla Beni dizisine geçen oyuncu gündem oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan her iki dizi de gerçek hikayeyi konu edinmesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını son zamanlarda reyting düşüşleri yaşamıştı. Hikayenin farklı bir yöne evrilmesiyle izleyici çekmeye çalışan dizide geçtiğimiz dönem rol alan bir oyuncu Sakla Beni dizisinde Cemre Baysel'in partneri olacak. İşte merak edilenler...
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin kadrosunda Ceyda Düvenci, Kamil Güler, Nizam Namidar, Açelya Devrim, Şenay Gürler gibi oyuncular yer alıyor. Sevilen diziye bomba bir karakter dahil olacak.
YALI ÇAPKINI'NDAN SONRA SAKLA BENİ'DE OYNAYACAK
Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Yakışıklı oyuncu Sakla Beni dizisinde Kadir rolüne hayat verecek.