Yalı Çapkını’ndan Sakla Beni’ye şok transfer! Seyran’ın baş belasıydı! İncila’nın esas erkeği olacak...

Yalı Çapkını'ndan Sakla Beni dizisine geçen oyuncu gündem oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan her iki dizi de gerçek hikayeyi konu edinmesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını son zamanlarda reyting düşüşleri yaşamıştı. Hikayenin farklı bir yöne evrilmesiyle izleyici çekmeye çalışan dizide geçtiğimiz dönem rol alan bir oyuncu Sakla Beni dizisinde Cemre Baysel'in partneri olacak. İşte merak edilenler...