Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti! Törene Filistin çağrısı damga vurdu | Ajda Pekkan: "Kalbimiz Gazze ile atıyor"

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, "Türkiye'deki ilk Harper's Bazaar Women of the Year Awards törenine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu özel gecede tüm ödül kazananları tebrik ederiz" dedi.
Ödül töreninde Yılın İş İnsanı seçilen Zeynep Bodur Okyay'a da ödülünü takdim eden Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, ödül verirken yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği gibi moda bir sanat formu ve kişisel bir ifade biçimidir. Her parça, renk seçimi, desen ve aksesuar kişinin duygularının, düşüncelerinin ve kimliğinin dışa vurumudur. Bu anlamda aslında moda aracılığıyla toplum içimizdeki rolümüzü, kültürel birliğimizi ve dünya görüşümüzü de yansıtırız. Dünyanın ilk moda dergisi olan Harper's Bazaar bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla ve hayata karşı duruşuyla nesillere her zaman ilham verdi. Bu geceki ödüller de sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplumumuzun farklı alanlarındaki katkı sağlayan kadınları umutlandırmak için veriliyor. Bu özel günde ödül alan ve veren tüm isimleri şimdiden kutluyor ve gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki biz kadınlar olarak birbirimize ışık tuttuğumuzda daha parlak bir geleceğe işaret ediyoruz. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum" diyerek törenin Türkiye için olan anlamını dile getirdi.
Volvo Car Turkey sponsorluğunda ve dünyanın en köklü lüks otel gruplarının başında gelen The Peninsula Hotels'in boğazdaki göz kamaştıran projesi The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda; yılın aktrisi, yükselen yıldızı, sporcusu, iş kadını, gastronomi insanı, bilim insanı, ilham vereni, ikonu, tasarımcısı, modeli ve yılın erkeği kategorilerinde sahalarında en başarılı isimleri belirlendi. Gecenin hediye sponsorluğunu ise Karl Lagerfeld üstlendi.
Sunuculuğunu Jülide Ateş'in yaptığı gecede 'Yılın Global İkon'u dünyada ünlü model Karolina Kurkova seçildi. 'Yılın Kariyer Ödülü' ise profesyonel model Isabeli Fontana'nın oldu. Meslekte 20 yılı aşkın deneyimiyle kendisinden sonra gelenlere de örnek olmayı sürdüren Fontana'nın ödülünü Güzide Duran Aksoy takdim etti.
'Yılın Moda Tasarımcısı' seçilen Aslı Filinta'ya ödülünü moda tasarımcısı Mehtap Elaidi verdi.
Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan yüzücü Aysu Türkoğlu'na 'Yılın Sporcusu' ödülü Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman tarafından takdim edildi. Güvenlik konusundaki sürdürülebilir yaklaşımını, gezegenimiz için de kullanan ve 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olmayı hedefleyen Volvo Cars'ın Türkiye temsilcisi Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "Odağımıza her zaman insanı ve doğayı alan bir marka olarak kadınların onurlandırıldığı böyle seçkin bir davette sizlerle olmak çok güzel ve anlamlı. Tüm ödül alan herkesi içtenlikle kutluyorum" dedi.
ÖDÜL TÖRENİNE FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI DAMGA VURDU
Törende ödül alan isimler katil İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin'e destek çağrısı yaptı. 'Yaşam Boyu İkon' ödülü anons edilen Ajda Pekkan büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.
Türkiye'nin en büyük ikon isimlerinden biri olan Ajda Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu takdim etti.
KALBİMİN VE KALBİMİZİN GAZZE İLE ATTIĞINI BİLİYORUM
Tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan 'Süperstar' lakaplı Pekkan, sahnede yaptığı konuşma ile bir kez daha gönülleri fethetti.
KALBİMİZ GAZZE İLE ATIYOR
Katil İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaptığı zulme karşı çıktığını belirten Pekkan, "Kalbimin ve kalbimizin Gazze ile attığını biliyorum ve dünyada savaşın bitmesini diliyorum" dedi.
Yılın Şefi seçilen Çiğdem Seferoğlu ödülünü Gamze Cizreli'den aldı. Global podyumlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve 'Yılın Modelleri' seçilen Ece - Esin Bıçak'a, ödüllerini Ece Sükan verdi. Gecede 'Yılın Mücevher Tasarımcısı' da Milka Karaağaç oldu. Ünlü tasarımcı ödülünü Saadet Işıl Aksoy'dan aldı.