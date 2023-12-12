Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti! Törene Filistin çağrısı damga vurdu | Ajda Pekkan: "Kalbimiz Gazze ile atıyor"

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, "Türkiye'deki ilk Harper's Bazaar Women of the Year Awards törenine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu özel gecede tüm ödül kazananları tebrik ederiz" dedi.

Ödül töreninde Yılın İş İnsanı seçilen Zeynep Bodur Okyay'a da ödülünü takdim eden Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, ödül verirken yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği gibi moda bir sanat formu ve kişisel bir ifade biçimidir. Her parça, renk seçimi, desen ve aksesuar kişinin duygularının, düşüncelerinin ve kimliğinin dışa vurumudur. Bu anlamda aslında moda aracılığıyla toplum içimizdeki rolümüzü, kültürel birliğimizi ve dünya görüşümüzü de yansıtırız. Dünyanın ilk moda dergisi olan Harper's Bazaar bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla ve hayata karşı duruşuyla nesillere her zaman ilham verdi. Bu geceki ödüller de sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplumumuzun farklı alanlarındaki katkı sağlayan kadınları umutlandırmak için veriliyor. Bu özel günde ödül alan ve veren tüm isimleri şimdiden kutluyor ve gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki biz kadınlar olarak birbirimize ışık tuttuğumuzda daha parlak bir geleceğe işaret ediyoruz. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum" diyerek törenin Türkiye için olan anlamını dile getirdi.

Volvo Car Turkey sponsorluğunda ve dünyanın en köklü lüks otel gruplarının başında gelen The Peninsula Hotels'in boğazdaki göz kamaştıran projesi The Peninsula Istanbul ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda; yılın aktrisi, yükselen yıldızı, sporcusu, iş kadını, gastronomi insanı, bilim insanı, ilham vereni, ikonu, tasarımcısı, modeli ve yılın erkeği kategorilerinde sahalarında en başarılı isimleri belirlendi. Gecenin hediye sponsorluğunu ise Karl Lagerfeld üstlendi.