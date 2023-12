Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti! Törene Filistin çağrısı damga vurdu | Ajda Pekkan: "Kalbimiz Gazze ile atıyor"

Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı 9 Aralık Cumartesi günü, The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti.

Türkiye'den ve dünyadan ünlü konukları, ödülleri ve kırmızı halısıyla çok konuşulan gece, The Peninsula Istanbul, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, tarihi yarımada manzarasına hakim benzersiz konumu ve şık atmosferinde, kokteyl resepsiyonu ile başladı. Akşam yemeği ile devam eden gecede heyecan ödül töreniyle doruğa ulaştı. Harpers Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, gecenin açılış konuşmasında "Harper's Bazaar dünyanın ilk moda dergisi. 156 yıldır dünya üzerinde ve bizde bunu 30 yıldır bayraktan bayrağa, sevgili Gülse'den Aslı Gül'e oradan bana giderek el birliği ile güzel bir moda dergisi yapmaya çalıştık. Bugün burada olma sebebimiz 'Women of the Year Awards' törenini ilk defa Türkiye'de yapmamız. Seçimlerimizi yaparken tıp, moda, güzellik, spor gibi her konuda bize ilham veren güçlü ve moda hissi olan kadınları düşündük. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.